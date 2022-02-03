‘Omicron’un Oğlu’ aşıların etkinliğini azaltmadı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nca (UKHSA) bu hafta yayınlanan verilerde, "Orijinal varyantla karşılaştırıldığında, alt varyantın aşıların etkinliğini azaltmadığı görülüyor" sonucuna varıldı. Şark ul Avsat'ın haberine göre elde edilen yeni veriler, Kovid-19 karşıtı aşıların etkinliği açısından, Omicron
varyantı ile "Omicron'un oğlu" olarak tanımlanmaya başlayan "Omikron BA.2" alt varyantı arasında fark olmadığını gösteriyor. Bu durum, koronavirüsün son varyantlarını yakından takip eden dünya için olumlu bir gelişme oldu.
'ZAFER İÇİN ERKEN'
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Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı herhangi bir ülkenin "teslim olması ya da zafer ilan etmesi" için çok erken olduğunu bildirdi. DSÖ'den yapılan açıklamada ayrıca Kovid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiği belirtildi.