Omikron’a karşı 100 gün içinde aşı sözü

Alman biyoteknoloji firması BioNTech
, koronavirüsün Omikron
varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, yeni varyantın ek mutasyonlara sahip olması nedeniyle daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi. Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer
ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu kaydedildi.