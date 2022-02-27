Ön koşul kalktı müzakare başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün öğle saatlerinde Ukraynalılarla görüşme için bir heyetin Belarus
'a gittiğini belirterek, "Rusya görüşmelere hazır, Moskova şimdi Ukraynalıları bekliyor" dedi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski
ise Belarus yerine İstanbul
, Varşova
, Bakü
veya Budapeşte
'yi önererek, "Rusya ile Belarus'ta görüşme ancak Belarus tarafından Ukrayna'ya saldırı olmazsa mümkün olabilir" dedi. Rus ordusunun direniş karşısında zorlanması ve Batı'nın sert yaptırımları Rusya lideri Putin'i geri adım attırdı. Rus liderin 'caydırıcı güç kullanma' talimatı gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
da "Rusya'nın caydırıcı silahları bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz" açıklaması yaptı. Birkaç saat sonra Ukrayna ile Rusya arasında ilk müzakerenin ön koşulsuz olarak Belarus sınırında başladığı Ukrayna lideri Vladimir Zelenski tarafından açıklandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba "Biz Rusya'yla sadece askerlerini ülkemizden nasıl çıkaracaklarını konuşucağız" dedi.