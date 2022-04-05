Onlar yıkımın ortasında doğan umutlar! Ukrayna’da yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimler dikkat çekti

Savaşın gölgesinde bile yeşeren umutlar var. 41 gündür doğan her çocuk, Ukraynalılara mutluluk getirmeye devam ediyor. Yeni doğum yapan kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirmek zorunda kalıyor.
JAVELİNA VE YAN JAVELİN
Dün yabancı basında yer alan haberlerde ise yeni doğan bebeğe verilen 2 isim dikkat çekti. Bebeklere anti-tank füzesi olan Javelina ile Yan Javelin isimlerinin verildiği ifade edildi.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Yeni doğan çocuklar için aileler adetlerini, ismin popülerliğini, dini, siyasi veya milli değerleri göz önünde bulundururlar. Bazıları ise isim seçimi için savaşı kullandı. Kiev'de doğan bir kız bebeğe Javelin'a; Vinitsa'da doğan bir erkek bebeğe ise Yan Javelin ismi verildi" ifadelerine yer verdi.