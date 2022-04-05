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Giriş Tarihi: 5.4.2022 09:16 Son Güncelleme: 5.4.2022 09:31

Onlar yıkımın ortasında doğan umutlar! Ukrayna'da yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimler dikkat çekti

Onlar yıkımın ortasında doğan umutlar! Ukrayna’da yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimler dikkat çekti

Rusya Ukrayna savaşı 41. günde devam ederken, Buça'dan gelen yıkıcı görüntülerin yanı sıra savaşın orta yerinde yeşeren umutlar, Ukrayna halkına güç veriyor. Pek çok anne adayı bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirmek zorunda kalıyor. Öte yandan savaşın ortasında doğan 2 bebeğe verilen ilginç isimler ise dün gündeme oturdu. İşte haberin ayrıntıları...

Savaşın gölgesinde bile yeşeren umutlar var. 41 gündür doğan her çocuk, Ukraynalılara mutluluk getirmeye devam ediyor. Yeni doğum yapan kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirmek zorunda kalıyor.

JAVELİNA VE YAN JAVELİN

Dün yabancı basında yer alan haberlerde ise yeni doğan bebeğe verilen 2 isim dikkat çekti. Bebeklere anti-tank füzesi olan Javelina ile Yan Javelin isimlerinin verildiği ifade edildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Yeni doğan çocuklar için aileler adetlerini, ismin popülerliğini, dini, siyasi veya milli değerleri göz önünde bulundururlar. Bazıları ise isim seçimi için savaşı kullandı. Kiev'de doğan bir kız bebeğe Javelin'a; Vinitsa'da doğan bir erkek bebeğe ise Yan Javelin ismi verildi" ifadelerine yer verdi.

ŞÜKRAN İŞARETİ

Ukrayna'nın eski First Lady'si Kateryna Yuşçenko ise bunun Ukrayna'ya Batı tarafından gönderilen silahlar için bir şükran işareti olduğunu vurguladı.

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Onlar yıkımın ortasında doğan umutlar! Ukrayna'da yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimler dikkat çekti
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