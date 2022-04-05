Onlar yıkımın ortasında doğan umutlar! Ukrayna’da yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimler dikkat çekti

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Yeni doğan çocuklar için aileler adetlerini, ismin popülerliğini, dini, siyasi veya milli değerleri göz önünde bulundururlar. Bazıları ise isim seçimi için savaşı kullandı. Kiev'de doğan bir kız bebeğe Javelin'a; Vinitsa'da doğan bir erkek bebeğe ise Yan Javelin ismi verildi" ifadelerine yer verdi.