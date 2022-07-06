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Giriş Tarihi: 6.7.2022 09:41

OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

AA
OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barkindo'nun dün saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya doğumlu Barkindo, 63 yaşında vefat etti. Barkindo, dün son olarak Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti
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