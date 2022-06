Operasyon sinyali sonrası PKK/YPG korku içinde! Sivillere zulüm: Silah bırakmak isteyenlere infaz...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, terör örgütü PKK/YPG'nin baskısına maruz kalıyor. Olası harekatta kentlere girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan PKK/YPG mensupları, her aileden bir kişiyi kendi saflarına alarak, şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazı kişiler ise PKK/YPG'ye kişi başına 100 ile 1000 dolar arasında rüşvet verip Halep'e gidiyor.



Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, 2011 yılının ilkbaharında özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesiyle iç savaşa döndü. Yıllardır süren iç savaşta milyonlarca kişi zorunlu göç ederek başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere gitmek veya Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. İç savaş sırasında terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG de farklı bölgelerde kontrolü sağlayarak sivilleri göçe maruz bıraktı. Terör örgütlerinin kontrolü sağladıkları bölgelerden yaptıkları saldırılar ile Türkiye sınırındaki kentlerde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesiyle TSK tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlendi. Sınır ötesi harekatlar ile Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Cerablus, Azez, Afrin, Mare, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn kentleri, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ilan ettiği Cezire ile Afrin kantonlarının birleştirilmesi ile Türkiye sınırında oluşturulması planlanan terör koridoru da sonlandırılmış oldu.



1 MİLYON SİVİLE ZORUNLU GÖÇ



PKK/YPG terör örgütü, 2016 yılı Şubat ayında Rusya'nın desteğiyle Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta kontrolü ele geçirdi. Terör örgütü, daha sonra Tel Rıfat ve kırsalındaki köylerde yaşayan 250 bin sivili, uyguladığı baskı ile göçe zorladı. Sivillerin ayrılması ile boşalan kente daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin kentinden göç eden PKK/YPG yanlıları yerleşti. Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılı Ağustos ayında ise DEAŞ terör örgütü ile mücadele adı altında ABD desteği ile Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Münbiç'te kontrolü eline geçirdi. Teröristler, burada da uyguladıkları baskı ile 800 bin civarında sivili göçe zorladı. Münbiç'e de yine terör örgütü yanlılarının yoğun olarak bulunduğu Haseke ve Deyrizor kentlerinden getirilen kişiler ile yerleştirildi.



ABD VE RUSYA MUTABAKATLARA UYMADI



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatların ardından özgürleştirilen Cerablus, Azez, Afrin, El Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerine, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç ve Tel Rıfat'tan saldırılar düzenlendi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan, TSK'nın üs bölgelerinin de zaman zaman hedef alındığı saldırıların ardından Türkiye, 2019 yılı sonbaharında Rusya ve ABD ile iki ayrı mutabakat yaptı. Mutabakatlar kapsamında her iki ülke PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat ve Münbiç'i terk ederek, Türkiye sınırından 32 kilometre geri çekilmesini sağlayacaklarının sözünü verdi ancak aradan geçen süre içinde Rusya ve ABD'nin teröristlerin saldırıları sonlandırıp, Tel Rıfat ve Münbiç'te yönetimi sivillere bırakarak, güneyde 32 kilometre geri çekilme sözü yerine getirilmedi.



SALDIRILAR ARTTI, TÜRKİYE OPERASYON SİNYALİ VERDİ



Son dönemlerde Münbiç ve Tel Rıfat'taki teröristler, TSK'nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile güvenli hale getirilen bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. Uyarılara rağmen saldırıların sürmesi üzerine Türkiye, her iki noktaya yeni harekat yapılacağına yönelik sinyal verdi. Suriye'de yapılacak yeni harekat teröristlerin bulunduğu Tel Rıfat ve Münbiç'te büyük tedirginliğe yol açtı.



TERÖRİSTLER HER YERE PATLAYICI TUZAKLADI



Paniğe kapılan terör örgütü PKK/YPG, olası harekata karşı hazırlıklar yapmaya başladı. Her iki kent merkezi ve kırsalındaki köylerin çevrelerine araçların geçişine engel olmak için derin ve geniş hendekler kazan teröristler, aynı zamanda arazilere mayın döşedi. Hakim tepelerdeki mevcut gözetleme kulelerine takviye yeni beton kuleler inşa eden teröristler, bu noktalardaki nöbetçi ve ağır silah sayısını da arttırdı. Teröristler ayrıca olası harekatta özellikle İHA ve SİHA'lardan korunabilmenin yanı sıra kaçış için de kullanmak üzere tüneller ve sığınaklar inşa etmeye başladı.



HER AİLEDEN BİRİ, ZORUNLU SİLAH ALTINA ALINIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası harekatı terör örgütünün yanı sıra Tel Rıfat, Münbiç ve kırsalında yaşayan sivilleri de hareketlendirdi. Paniğe kapılan sivillerin kentlerden ayrılma talebini kabul etmeyen terör örgütü PKK/YPG, bunun önüne geçmek için her aileden bir kişiyi zorunlu olarak saflarına katarak silah altına aldı. Çocuklarını zorunlu olarak saflarına kattığı aileleri bu yöntemle kalmaya zorlayan terör örgütü, bu duruma itiraz eden birçok kişiyi de tutuklayarak cezaevine koydu. Terör örgütünün, cezaevi baskısı ile sindirdiği sivilleri alıkoyduğu, bazıları 12-13 yaşlarındaki çocukları sözde kamplarda silahlı eğitim vererek cephe hattına gönderdiği ileri sürüldü.



RÜŞVET VERENLER HALEP'E GİDİYOR



Teröristlerin olası harekattan etkilenmemeleri için kendi ailelerini Fefin kampına yerleştirdiği öğrenilirken, bazı siviller ise terör örgütüne rüşvet vererek Tel Rıfat ve Münbiç'ten ayrılabiliyor. Terör örgütünün sözde yöneticilerinin kişi başı 100 ile 1000 dolar arasında değişen rüşvet karşılığı bazı sivillerin kentten çıkışına izin verdiği belirtildi. Para vererek Tel Rıfat ve Münbiç'ten ayrılabileceklerine yönelik yazılı onay alan sivillerin, rejimin kontrolünde olan Nubul Zehra ilçesinden geçiş yaparak terör örgütünün denetimindeki Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgesine gittikleri öğrenildi.



SİLAH BIRAKMAK İSTEYENLERE İNFAZ



Öte yandan olası harekat, terör örgütü içinde de kaosa yol açtı. TSK'nın daha önce düzenlediği harekatlar ile verilen ağır kayıplar nedeniyle silah bırakmak isteyenler, örgütün sözde yöneticileri tarafından infaz ediliyor. Uygulanan ve herkese duyurulan infazlar ile PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinin kaçmaların veya örgütten ayrılmaların önüne geçmeyi amaçladığı bildirildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ, REJİM VE RUSYA BAYRAKLARI ASIYOR



Terör örgütü PKK/YPG, Afrin, Tel Abyad ve Resulayn'a yönelik harekatlarda ağır kayıplar vermesi ve başarısız olmasıyla taban bulamamasının ardından Tel Rıfat ve Münbiç'te aynı kaderi yaşamamak için farklı yöntemlere başvuruyor. Esed rejimi ile Rusya ve diğer ülkelere harekatın durdurulmasına yönelik çağrılar yapan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç şehir merkezlerindeki direklere Suriye bayrağı asmaya başladı. Bu uygulama ile kentlerdeki yönetimin Suriye rejiminde olduğu mesajı ile kendisini kamufle etmeye çalışan terör örgütü, kırsaldaki köylerde ise rejim bayrağı yerine yüksek noktalara Rusya Federasyonu bayrağı asıyor.



HER ADIMLARI SANİYE SANİYE İZLENİYOR



Panik içindeki terör örgütü PKK/YPG'nin; Tel Rıfat, Münbiç ve kırsalındaki köylerde attığı her adım ise Türkiye tarafından adım adım izleniyor. Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslerde her adımları teknolojik imkanlar kullanılarak takip edilen teröristler, havadan da dron ve insansız hava araçları ile saniye saniye izleniyor. Teröristlerin yaptığı hendek, barikat, tünel, sığınak, mevziler ve tuzaklanan patlayıcıları tek tek tespit eden güvenlik güçleri, olası harekatı da bu bilgiler ışığında yürütecek.



HEDEFTE 2 MERKEZ, 33 KÖY VAR



Türkiye sınırında güvenliğin sağlanması ve teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik tehdidin sona ermesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, yoğun çalışma yürütüyor. Teknolojik imkanlar, havadan alınan görüntüler, istihbarat çalışmaları ve saha elemanlarından gelen bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan güvenlik güçlerinin olası harekatının ise Tel Rıfat ve Münbiç kent merkezleri ile kırsalında teröristlerce kontrolün sağlandığı 33 köyü kapsayacağı belirtildi.



SMO HAREKATTA TSK İLE ORTAK HAREKET EDECEK



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenmesi muhtemel harekatta rejim karşıtı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO) da aktif rol alacak. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da görev alan SMO'nun 50 bin kişilik silahlı gücünün 20 bininin olası harekatta Türk askeri ile birlikte operasyona katılması planlanıyor. Harekat için hazırlıklarını tamamlayan ve halen terör örgütünün kontrolündeki bölgelerden gelecek saldırı ve sızma girişimlerine karşı cephe hatlarında görev yapan SMO unsurları da Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG'den kurtarılması için harekatın bir an önce başlamasını bekliyor. SMO askerleri, son zamanlarda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki yerleşim alanlarında yüzlerce araç ve binlerce askeri ile yaptığı konvoylar ile de harekata hazır olduklarını duyurdu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılacak olan Tel Rıfat ve Münbiç'e yerlerinden edilen 1 milyonu aşkın kişi, yeniden dönme imkanına kavuşacak. 2016'da teröristlerin baskısı ile evlerini terk eden ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan yüz binlerce sivil, harekatın bir an önce yapılması ile topraklarına dönmek istediklerini dile getiriyor.