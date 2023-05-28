Ordu teyakkuzda

Sırbistan-Kosovahattında yaşanan gerilim yeniden yükseldi. Önceki gün Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen olayların ardından Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi, ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuzda kalmasına karar verdi. Kosova'nın çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine Kosova polisi, söz konusu belediyelerde seçimleri kazanarak görevlerine başlayan belediye başkanlarına, resmi binalara girişlerinde yardım etmeleri sebebiyle güvenlik güçlerinin görevlendirildiği bildirilmişti. Buna karşı çıkan Kosovalı Sırpların belediye binaları önünde toplanması gerilimi arttırmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti. Gelişmeler üzerine ABD ve NATO, gerilimin düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı.