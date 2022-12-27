Orduya ‘hazır ol’ emri

Kosovaile Sırbistan arasındaki gerginlik sürüyor. Kosovalı Sırpların Kosova'nın kuzeyinde 10 Aralık'tan bu yana kurduğu barikatlar hâlâ kaldırılmadı. Son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi. Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmıştı. NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR da bölgedeki varlığını artırdı. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.