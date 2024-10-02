Orman yangınları söndürülemiyor: AB’nin rescEU programı devreye sokuldu

Yunanistan'ın güney bölgesi Mora Yarımadası'ndaki Korinthia'da yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü, üçüncü günde de kontrol edilemeyen yangınla mücadele etti. İki kişinin ölümü ve geniş bir ormanlık alanın tahrip olduğu yangınlara havadan 17 helikopter ve 14 uçak olmak üzere 31 hava aracı katkıda bulunuyor. Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nin, Korinthia'daki orman yangınları için havadan yardım sağlanması talebiyle Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'nı (rescEU) harekete geçirdiği kaydedildi. Bu kapsamda, ikisi İtalya'dan ve biri Hırvatistan'dan olmak üzere üç adet CL-415 yangın söndürme uçağı gönderildi. Yunan yetkililere göre, Korinthia'daki yangınlar, bu yılki yangın sezonunda karşılaşılan en zor durumlardan biri.