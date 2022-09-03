Ormanları geri getirmek için sis toplayıcıları kuruldu

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları ve Portekiz'de kuraklığa karşı sisten su elde ediliyor. Avrupa Birliği'nin de desteğiyle oluşturulan Life Nieblas Projesi kapsamında bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle zarar gören arazileri yeniden ormanlaştırmaya çalışıyor. Barcelona Otonom Üniversitesi'nden projenin başındaki Vicenç Carabassa, özel yapım plastik örgülerle tasarlanan sistemin, rüzgârın getirdiği sisteki su damlacıklarını toplayıp alt katmanda yer alan kaplara dolmasını sağladığını belirtti. Proje kapsamında Büyük Kanarya adasında bir yılda, sis ve çiyden 215 bin litre suyun depolanması hedefleniyor. Bu suyla Doramas Ormanı'nda yer alan 35 hektarlık alanda 20 bin Akdeniz defnesi ağacı yetiştirilmesi amaçlanıyor.