Orta Asya’nın en büyük camisi açıldı

KAZAKİSTAN'DA inşaatı tamamlanan Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğine sahip Büyük Nur Sultan Camisi, törenle açıldı. Kazakistan bayrağı rengini andıran gök mavisi kubbesi ve minareleriyle başkent Nur Sultan'da inşa edilen caminin açılış töreni, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katılımıyla gerçekleşti. Bünyesinde İslam Müzesi, kütüphanesi, nikâh salonu, Kuran-ı Kerim derslikleri, konferans salonu ve kapalı otoparkı da bulunan caminin, ülkenin yeni sembollerinden biri olması bekleniyor.