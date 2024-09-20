Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Güneydeki Hizbullah tesislerini hedef aldık. Hedefimizdeki isim Komutan İbrahim Akil'di" ifadelerini kullanıldı.

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İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI VURDU

Hedef alınan noktanın "Hizbullah mahallesi"" olarak bilinen Dahiye olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video

IDF'ten yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 roket atıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri yükselirken, roketlerden bazılarının imha edildiği aktarıldı. Daha sonra 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü ifade edildi. Son olarak İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedildi. Hizbullah'ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.