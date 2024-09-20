Orta Doğu ateş altında! Karşılıklı peş peşe saldırılar: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu

Son dakika haberleri: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "IDF, Beyrut'ta hedefe yönelik bir saldırı gerçekleştirdi" denildi.
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından sınırda çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alındı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Güneydeki Hizbullah tesislerini hedef aldık. Hedefimizdeki isim Komutan İbrahim Akil'di" ifadelerini kullanıldı.
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI VURDU
Hedef alınan noktanın "Hizbullah mahallesi"" olarak bilinen Dahiye olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.
SON DAKİKA: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video
IDF'ten yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 roket atıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri yükselirken, roketlerden bazılarının imha edildiği aktarıldı. Daha sonra 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü ifade edildi. Son olarak İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedildi. Hizbullah'ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi'nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.
Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile'de sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde bu sabah kaldırdığı güvenlik sınırlamalarını saatler sonra yeniden devreye soktu. Ordu, bu sabah bir açıklama yayınlayarak, yapılan durum değerlendirmesinin ardından İsrail İç Cephe Komutanlığı yönergeleri uyarınca dün Yukarı Celile'de sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde ilan edilen kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.
Ancak İsrail ordusu, bu karardan saatler sonra yaptığı yeni bir açıklamayla güvenlik önemlerini tekrar devreye soktu. İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamaların takip edilmesi gerektiğine işaret edilerek, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden "yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları" istendi.