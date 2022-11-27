Ortadoğu’da nüfus artacak Türkiye’de azalacak

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2100 yılına dair ülke nüfus tahminlerine yönelik bir rapor yayınlandı. BM'den 15 Kasım'da yapılan açıklamada dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığı belirtilmişti. Küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklendiği kaydedilirken, dünya nüfusunun 2080'lerde yaklaşık 10.4 milyar kişiyle zirveye ulaşacağı öngörülmüştü. BM'de dün açıklanan başka bir raporda ise ülkelere yönelik 2100 tahminleri yayınlandı. Buna göre özellikle Ortadoğu'da önemli değişimler bekleniyor. Açıklanan nüfus projeksiyonlarına göre bölgede Türkiye ve İran'ın nüfusu düşecek.Nüfusunun 85 milyondan 83 milyona düşeceği tahmin edilirken, İran'ın da 89 milyondan 80 milyona ineceği belirtildi.İran'daki bu değişimle birlikte Irak nüfusunun 44 milyondan 112 milyona sıçrayacağı ve Irak'ın dünyadaki en kalabalık Şii nüfusa ev sahipliği yapacağı öngörüldü.Nüfusun 111 milyondan 205 milyona çıkacağı düşünülüyor.74 milyona ulaşacağı vurgulandı.Toplam nüfusun 2100 yılında 84 milyon olacağı kaydedildi.Nüfus 5.2 milyondan 12.8 milyona yükselecek.Nüfus 9.2 milyondan iki katına çıkarak 18.4 milyon olacak.Yaklaşık iki katı bir artışla 22 milyondan 43 milyona çıkacak.Ülke nüfusunun 11 milyondan 18 milyona çıkması bekleniyor.5.5 milyondan 4.7 milyona düşecek.BMraporunda Ortadoğu dışındaki ülkeler ve bölgeler için de beklentiler yayınlandı.ABD nüfusunun göçmenlerle 394 milyona çıkacağı tahmin edildi.Büyük düşüş olacağı düşünülüyor: 1 milyar 425 milyonluk ülke nüfusu 767 milyona düşecek.Nüfus patlaması bekleniyor. Bölgedeki toplam nüfus 1 milyar 166 milyondan 3 milyar 442 milyon yükselecek.1 milyar 417 milyondan 1 milyar 530 milyona çıkacak.