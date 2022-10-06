Osmanlı mirası ayağa kaldırılıyor

Balkanlar'da 550 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti, Osmanlı kültürel mirasını buraya taşıyarak siyaset, iktisat, kültür ve din alanında derin izler bıraktı. Bugün Osmanlı döneminde inşa edilen ve yüzyıllardır ayakta kalan cami, medrese, saat kulesi, hamam ve köprüler Osmanlı hakimiyeti ve kültürünün tanıklığını yapıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkanlar'da Osmanlı döneminden kalma 80'den fazla cami, köprü, mevlevihane, tekke, türbe, çeşme ve hamam gibi eserlerin tadilat ve restorasyonunu yaparak bugüne ulaştırdı. TİKA, başta Balkanlar olmak üzere Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve Uzak Doğu'da özellikle tüm Osmanlı mirası yapılara sahip çıkıyor.