Ot toplayanları bile öldürüyorlar

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 72 artarak 31 bin 184'e yükseldi. Katil ordusu yardım arayanları bile acımasızca katletmeye devam ediyor.İsrail ordusu dün Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında 7 kişiyi daha öldürdü.İsrail'in mart ayının başında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.Son iki haftada yardım bekleyen 400 kişiyi katlettiler.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak" açıklamasını yaptı.Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapmıştı.Gazzeliler, hayatta kalmak için ot toplamaya giderken canlarını tehlikeye atıyor.Ahmed Sadi Muhammed Kanu, 7 kişilik ailesiyle Gazze'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okulun merdivenlerinde yaşıyor. Pek çok sağlık problemi olan Kanu, 4 aydır ebegümeciyle beslendiklerini, kirli sular içtiklerini ve hasta olduklarını anlatıyor.Kanu, "Bir defasında ebegümeci toplamaya gittik, tam bizim önümüzde saldırı oldu, ot toplayan birçok Filistinli şehit oldu. Biz de hiçbir şey toplayamadan oradan kaçtık" diyor.GELENEK olduğu üzere sahura davul sesleri yerine, aralıksız uçak ve topçu sesleriyle uyanmak Gazze halkını korkutuyor. Ancak yine de bu durum, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan, yerinden edilenlerin büyük kısmının sığındığı Refah'ta bazı sembolik kutlamalar yapılmasını engellemiyor. Şarku'l Avsat'ın haberine göre acılı Gazzeliler, tüm acılara rağmen geleneksel ramazan fenerlerini asıyor.İŞGAL altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, bir sokağa ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in adı verildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı.Filistinliler gömüldükleri yerlerden çıkartılıyorNASIR Hastanesi bahçesine defnedilmek zorunda kalınan Filistinliler gömüldükleri yerlerden çıkartılıyor. Yüzeye yakın alana rastgele defnedilen Filistinliler asıl mezar yerlerine götürüldü.FRANSA merkezli Liberation gazetesinin yayınladığı "Gazze'de Ramazan" isimli skandal karikatür, Batı'nın çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Irkçı karikatürde bir kadın, dili dışarıda resmedilen bir çocuk, enkazdan çıkan bir el, bir adam ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan fareler görüldü. Adamın, fareleri kovaladığı, kadının ise adama "Gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.