Otomobil devi Tesla’da skandal hata! Binlerce araç geri çağrılıyor

ABD gündemi, elektrikli otomobil üreticisi Tesla araçlarında yaşanan bir sorunla çalkalanıyor. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan bir açıklamaya göre, Tesla'nın 2023 Model Y araçları, direksiyonların güvenliğiyle ilgili büyük bir hata tespit etti.
"SÜRÜŞ SIRASINDA DİREKSİYON YERİNDEN ÇIKIYOR"
NHTSA'nın açıklamasında, sürüş sırasında direksiyon simitlerinin tamamen ayrıldığına dair iki raporun ardından 120 bin adet 2023 Model Y için bir ön soruşturma başlattığı ifadeleri yer aldı.
Benzer iki olayın da araçların düşük hızda seyrederken meydana geldiği belirtildi. Tesla'nın en çok satan modellerinden olduğu belirtilen Model Y'nin geri çağrılacağı öğrenildi.
NHTSA'ye yapılan açıklamaya göre bir sürücü, 29 Ocak'ta direksiyon simidinin aniden patladığı şikayetinde bulunmuştu.