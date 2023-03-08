Otomobil devi Tesla’da skandal hata! Binlerce araç geri çağrılıyor

ABD gündemi, elektrikli otomobil üreticisi Tesla araçlarında yaşanan bir sorunla çalkalanıyor. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan bir açıklamaya göre, Tesla'nın 2023 Model Y araçları, direksiyonların güvenliğiyle ilgili büyük bir hata tespit etti.