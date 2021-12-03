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Giriş Tarihi: 3.12.2021 13:18 Son Güncelleme: 3.12.2021 13:53

Otoyolda can pazarı! Aracı altında sürükledi, ruhu bile duymadı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Otoyolda can pazarı! Aracı altında sürükledi, ruhu bile duymadı

ABD’nin Chicago kenti yakınlarında bulunan bir otoyolda dehşet anları yaşandı. Otoyolda yüksek hızla seyreden bir tır, bir aracı altına aldı. Kazanın farkına varmayan tır sürücüsü yola devam ederken, ezilen araçta can çekişen kadının görüntüleri anbean kameralara yansıdı.

ABD'de bir araç kamerası, otoyolda gerçekleşen bir kazanın dehşet dolu anlarını kaydetti.

Ülkenin Chicago kenti yakınlarında bulunan 294 numaralı otoyolda bir tır, yüksek hızla seyir halindeydi. Şerit değiştirmeye çalışan 2005 model bir araç, bir anda sol şeritten hızla gelen tırın altında kaldı.

Yüksek hızı ve aracın büyüklüğü nedeniyle otomobili ezerek sürüklediğinin farkına varmayan tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Aracın içinde bulunan sürücü, 19 yaşındaki Laylisha Gardner, dakikalar boyunca dehşeti yaşadı.

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Ezildiği aracın içinden sesinin duyurmaya çalışan, çevredeki sürücüleri, tır şoförünü uyarmaları için yönlendiren genç kızın o anları ise, bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, aracın tırın altından çıktığı belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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Otoyolda can pazarı! Aracı altında sürükledi, ruhu bile duymadı
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