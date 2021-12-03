Otoyolda can pazarı! Aracı altında sürükledi, ruhu bile duymadı

Yüksek hızı ve aracın büyüklüğü nedeniyle otomobili ezerek sürüklediğinin farkına varmayan tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Aracın içinde bulunan sürücü, 19 yaşındaki Laylisha Gardner, dakikalar boyunca dehşeti yaşadı.
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Ezildiği aracın içinden sesinin duyurmaya çalışan, çevredeki sürücüleri, tır şoförünü uyarmaları için yönlendiren genç kızın o anları ise, bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.