Otoyolda can pazarı! Aracı altında sürükledi, ruhu bile duymadı

ABD'de bir araç kamerası, otoyolda gerçekleşen bir kazanın dehşet dolu anlarını kaydetti.

Ülkenin Chicago kenti yakınlarında bulunan 294 numaralı otoyolda bir tır, yüksek hızla seyir halindeydi. Şerit değiştirmeye çalışan 2005 model bir araç, bir anda sol şeritten hızla gelen tırın altında kaldı.