Özbekistan-Kırgızistan sınırında çıkan olayda 3 Kırgız hayatını kaybetti

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesine bağlı Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, dün Kırgızistan'ın Ala-buka ve Özbekistan'ın Yangikorgan ilçelerinin kesiştiği sınır bölgesinde Özbek sınır koruma görevlilerinin ateş etmesi sonucunda yaralanan 3 Kırgız vatandaşının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

DEVAM ETME KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Olayın nedenlerinin netleştirilmesi için Kırgızistan sınır koruma yetkililerinin Özbek mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, tarafların iç soruşturma sonuçlarının ardından görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı. Özbek makamları, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bir grup Kırgız vatandaşı geçen ay Kırgızistan'dan yasa dışı yollarla Özbekistan'a mal kaçakçılığı yapma girişiminde bulunurken, Özbek sınır koruma görevlileri bu kişilere müdahale ederek ateş etmişti.