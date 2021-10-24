Özbekistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandıklara gitti

Yerel saatle 08.00'da açılan sandıklar saat 20.00'de kapanacak. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekli. Aksi halde en çok oyu alan iki aday, seçimlerin ikinci turunda yarışacak. Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, yurt dışı da dahil toplam 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 10 bin 760 sandık kuruldu.

YALNIZCA SİYASİ PARTİLER ADAY GÖSTEREBİLİYOR

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarışıyor.