‘Özel ekip’ insanlık için sahada

Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imarı sürecinde tüm imkânlarını seferber ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, yardım için Gazze'ye Türkiye'den 350 TIR'ın giriş yaptığını ve 400'den fazla TIR'ın giriş için beklediğini açıkladı. Bu çerçevede, insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eşgüdümü sağlamak üzere eski AFAD Başkanı Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı. Güllüoğlu, 15 Ekim'de beraberindeki ekiple sahaya intikal etti. Ekip, şu görevleri yerine getirecek:

İhtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespitini yapmak.

Gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.

Gazze'ye yönelik Türkiye'nin sağlık desteğini güçlendirmek.

TÜRKİYE YARDIM ÜSSÜ

Bu arada TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye-BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Anlaşması'nı kabul etti. Anlaşma, İsrail'in yasakladığı UNRWA'nın Türkiye'de ofis kurmasına olanak tanıyor. Bu anlaşma ile Türkiye, Filistinli mültecilere yardımların tedarik merkezi olacak.