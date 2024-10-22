Özellikle Beyrut’taki hastaneleri vuruyorlar

Terör devleti İsrail, Lübnan'da da özellikle hastaneleri hedef alıyor. İsrail, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini vurdu. Saldırıda biri çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi de yaralandı. Hastanede büyük hasar meydana geldi. Beyrut'un güneyindeki Es-Sahil Hastanesi yönetimi ise İsrail'in hastanenin askeri amaçla kullanıldığı iddiasını yalanladı. Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Lübnan'da iç gerilim ve İsrail saldırıları nedeniyle durumun 'kırılgan' olduğunu söyleyerek 'yaklaşan bir iç savaş' riskine karşı uyardı.