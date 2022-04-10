‘Özgürlük mücadelesi bugün yeniden başlıyor”

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından bugün mecliste yeni başbakan seçilecek. Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor. Basında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor. Ancak Şerif'in adaylığına karşı olan Han'ın partisi, üyelerinin meclisten istifa etmeleri de gündemde. Dün bir açıklama yapan Han ise, "Özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" dedi.