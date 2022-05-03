Özlenen bayram coşkusu

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Müslümanlar, dünyanın dört bir yanında Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. ABD'den, Japonya'ya, Almanya'dan Filistin'e dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Camilerden taşan kalabalıklar bahçe ve yollarda hep birlikte namaza durdu. İnsanlar bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.Almanya'da özellikle büyük şehirlerde Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde kılınan namaza yoğun katılım oldu. Türklerin yanı sıra diğer milletlerden de Müslümanların katıldığı namazda caminin içi ve avlusu dolarken, cemaatin bir kısmı namazını kaldırımlarda kıldı.Müslümanlar, Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki birçok camiye akın etti. Moskova'da 40 yerde bayram namazının kılınması için özel yer hazırlandı. Camilere sığmayan binlerce kişi metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak ve parklara taştı.Başkent Bakü'de camiler namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüm camilerde bayram namazı eda edildi. Teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okunurken Müslümanlar, namaz sonrasında bayramlaştı.Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Arnavutluk'ta binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.Ülke genelindeki tüm mescit ve camilerde bayram namazı kılındı. Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca bahçeleri ve sokakları doldurdu.Müslümanlar, başkent Kampala'daki ve Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hz. Ebubekir Camisi'nde bayram namazını eda etti. Yüzlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaştı.Başkent Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını eda etti. Vaazda, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yapıldı. Lokum ve bisküvi ikram edildi. Berdeng'de ise yoğunluk nedeniyle futbol sahasında namaz kılındı.Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi. Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı. Huzur ve kardeşlik için dua edildi.Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ülkedeki Müslümanlar, savaşın gölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlamaya başladı. Müslümanlar başkent Kiev'deki İslam Kültür Merkez Camisi'ne akın etti. Bayram namazını kılan cemaat, namaz sonrası birbiriyle bayramlaştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Koro ayrıca, Türkçe mesaj göndererek 'Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun' dedi.İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid- i Aksa'da yaklaşık 200 bin kişi bayram namazını eda etti.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Müslümanların bayramını kutlayıp Ukraynalı sığınmacılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Biden, inanç özgürlüğüne vurgu yaptı.RusyaDevlet Başkanı Putin, ülkedeki Müslümanların bayramını tebrik etti. Putin bu geleneksel bayram, merhamete bağlılığı sembolize ediyor dedi.