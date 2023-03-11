Pakistan, 50 bin kışlık çadır daha gönderiyor

Depremler sonrası yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan Pakistan, 50 bin kışlık çadır daha gönderecek. Çadırların yanında Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) gerçekleştireceği 34 uçuşla Türkiye'ye 38 bin battaniye, depremden etkilenen Suriye'ye de 22 bin battaniye ve 10 bin gıda kolisi gönderilecek. Öte yandan dünyanın önde gelen çadır üreticilerinden Pakistan'daki fabrikalar, yurt dışından tüm talepleri durdurup Türkiye için 100 bin çadırı ay sonuna kadar üretmeyi hedefliyor. Pakistan hükümeti, şu ana kadar 17 binden fazla kışlık çadır ve 60 bin battaniye gönderdi.