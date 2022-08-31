Pakistan, Erdoğan’ı bekliyor

PakistanCumhurbaşkanı Arif Alvi, gündeme dair gelişmeler hakkında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtları. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olası bir ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Alvi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a ziyaretini memnuniyetle karşılayacağız. Pakistan ve Türkiye derin uzun süreli ilişkilere sahip. İslam ümmeti açısından bu ilişki 14 asır öncesine uzanır, devlet olması açısından ise Pakistan'ın kurulmasından bu yana var. Halklar açısından da 19. yüzyılın ortalarından itibaren ilişki var" cevabını verdi.Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca "Ülkeler daha fazla işbirliği yapıyorlar. Bu günümüzde önemli bir hale geliyor, çünkü dünya değişiyor. Dost olan ülkelerin bu bağları yeni çağda dünyaya yeni şekilde bakmaları gereği konusunda sağlamlaştırmaya ihtiyaçları var. İslam ümmetinin birlikte düşünmesi gerçeği yadsınamaz. Bağlarımızın daha da yakınlaştığının gösterilmesi Türkiye ve Pakistan halkı için önemli" değerlendirmesinde bulundu.PAKISTAN'DA selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanabileceği uyarısı yapıldı. 14 Haziran'dan beri etkili olan yağmurlar sebebiyle 1162 kişi öldü. Yardım elini ilk uzatan ülke Türkiye olmuştu.