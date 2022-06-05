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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Pakistan ile karayolu için 5 yeni işbirliği

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Pakistan ile karayolu için 5 yeni işbirliği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. İki ülke arasında karayolu mühendisliğinde mevcut işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakatın detayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Pakistan, karayollarıyla ilgili 5 konuda anlaştı. Bu çerçevede çalışmalar kapsamında tasarım, yapım, bakım, işletme gibi konularda teknik standartların ve şartnamelerin uyumlulaştırılması için çalışılacak. Bu kapsamda, teknik ekipler ülkeler arasında değişimle çalışacak. Karayollarına dair çalışmalarla ilgili olarak ortak laboratuvarlar veya araştırma merkezleri kurulacak. Onaylanması durumunda öğrenci değişim programları başlatılacak.
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Pakistan ile karayolu için 5 yeni işbirliği
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