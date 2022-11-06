Pakistan’da 150’den fazla soyguncu güvenlik noktasına saldırdı: 5 polis yaşamını yitirdi

Pakistan'ın Sind eyaletinde 150'nin üzerinde soyguncunun güvenlik noktasına saldırması sonucu 5 polis hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, 150'den fazla soyguncu, Gotki bölgesindeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

SOYGUNCULAR POLİSLERİN NAAŞINI TUTUYOR

Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı. İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganların roket kullandıklarını söyledi. Yaşamını yitiren polislerin naaşları soyguncuların elinde bulunuyor.

Bölgeye çok sayıda ek güvenlik gücü gönderildi. Güvenlik yetkilileri, polisin kamu düzenini sağlamak için bölgeye gittiğini ve soyguncuların bu sebeple saldırı düzenlediklerini belirtiyor.