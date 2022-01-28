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Giriş Tarihi: 28.1.2022 01:18

Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan’da askeri kampa saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetti. Saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Kech bölgesindeki bir askeri kampa düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlendiği ifade edilerek, saldırıya verilen karşılık sonucu 1 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin ise yaralandığı belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldığı ve şu ana kadar 3 teröristin yakalandığı ifade edilerek, ordunun bedeli ne olursa olsun teröristleri Pakistan topraklarından temizlemeye kararlı olduğu vurgulandı.

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Pakistan'da askeri kampa saldırı: 10 asker hayatını kaybetti
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