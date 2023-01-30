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Giriş Tarihi: 30.1.2023 20:36

Pakistan'da bot faciası: Ölen öğrencilerin sayısı 30'a yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 30’a çıktı.

AA
Pakistan’da bot faciası: Ölen öğrencilerin sayısı 30’a yükseldi

Geo News televizyonundaki habere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı'nda botun alabora olması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.

Botun aşırı doluluk sebebiyle battığını aktaran yetkililer, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Dün, 11 öğrencinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Pakistan'da bot faciası: Ölen öğrencilerin sayısı 30'a yükseldi
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