Pakistan’da camiye bombalı saldırı: 56 ölü

Pakistan
'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırıda 56 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Muhammed Ejaz Han, Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığı ve diğer saldırganların caminin içerisine kaçarak bombayı patlattığı kaydedildi. Bombalı saldırıda yaklaşık 194 kişi de yaralandı. Ayrıca, polislere yönelik saldırıda da bir saldırganla bir polis memuru öldü. Saldırıyı üstlenen henüz çıkmadı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.