Pakistan’da cuma namazında camiye kanlı saldırı: 31 ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı. Başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camii'ndeki patlamanın niteliği araştırılıyor. Emniyet kaynakları, adli tıp ekiplerinin bunun bir intihar saldırısı mı yoksa yerleştirilmiş bir bomba mı olduğunu belirlemek için çalıştığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.