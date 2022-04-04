Pakistan’da İmran Han destekçilerinden kutlama! Komplonun arkasında ABD’li diplomat var demişti

MECLİS FESHEDİLDİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin, dün, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.