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Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından ülke karıştı: Protestolar başladı
Giriş Tarihi: 3.11.2022 19:13

Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından ülke karıştı: Protestolar başladı

AA
Pakistan’da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından ülke karıştı: Protestolar başladı

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Faillerin bulunmasını isteyen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Faysalabad, Ravalpindi, Peşaver, Multan ve daha birçok şehirde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han'a yönelik saldırıyı protesto etmek için halk sokağa indi.

YOLLARI KAPATTILAR

Çok sayıda şehirde protestocular lastik yakarak yolları kapatırken, birçok kentte trafik durma noktasına geldi. Başkent İslamabad'ın da çeşitli bölgelerinde göstericiler yolları kapatarak saldırının faillerinin bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.

İmran Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirten göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

ESKİ BAŞBAKAN HAFİF YARALANMIŞTI

Eski Pakistan Başbakanı Han, Pencap eyaletine bağlı Vezirabad şehrinde konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından ülke karıştı: Protestolar başladı
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