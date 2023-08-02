Pakistan’da intihar saldırısında ölü sayısı yükseliyor

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F üyelerinin 30 Temmuz'da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 63'e yükseldi.
Yetkililer, 80 yaralının taburcu edildiğini, 123 yaralının tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı.