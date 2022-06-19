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Giriş Tarihi: 19.6.2022 16:08 Son Güncelleme: 19.6.2022 16:08

Pakistan’da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü

İHA
Pakistan’da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde sel sularına kapılarak sürüklenen bir kamyonette bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Belucistan eyaletinin Sibi kentinde bir kamyonetin sel sularına kapılarak sürüklenmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün hayatta kaldığı ve 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, araçta bulunan çok sayıda yolcunun suya kapıldığını belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

Pakistan’da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü | Video

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sibi kentinin birçok noktasıyla yolların sular altında kalması nedeniyle iletişim kesildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA), Gilgit-Baltistan Afet Yönetim Otoritesi (GBDMA) ve bölge afetim yönetim otoritelerine ani sel, toprak kayması ve şiddetli rüzgar ihtimaline karşı teyakkuzda olma talimatı verdi.

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Pakistan’da kamyonet sel sularına kapıldı: 5 ölü
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