Pakistan’da korkunç patlama: 4 ölü, 16 yaralı

OKULUN KAPISINA YERLEŞTİRMİŞLER

Polis, patlamanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin okulun kapısına el yapımı bir bomba yerleştirdiklerini ve bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı. Yetkililer, patlamanın hedefinin, okulda öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen "Şüheda Konferansı" na katılmak için gelen "İslami Din Adamları" liderlerinin olduğunu açıkladı.