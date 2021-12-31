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Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:02

Pakistan'da korkunç patlama: 4 ölü, 16 yaralı

İHA
Pakistan’da korkunç patlama: 4 ölü, 16 yaralı

Pakistan'ın Keta şehrinde okulun kapısına yerleştirilen el yapımı bir bomba ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlama sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Ketta şehrinde Cinnah yolu bölgesinde bulunan bir okul önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerinden gelen ilk bilgiye göre patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı.

OKULUN KAPISINA YERLEŞTİRMİŞLER

Polis, patlamanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin okulun kapısına el yapımı bir bomba yerleştirdiklerini ve bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı. Yetkililer, patlamanın hedefinin, okulda öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen "Şüheda Konferansı" na katılmak için gelen "İslami Din Adamları" liderlerinin olduğunu açıkladı.

"PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve patlamanın konferans bitiminde meydana geldiğini söyledi.

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Pakistan'da korkunç patlama: 4 ölü, 16 yaralı
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