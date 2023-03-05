Pakistan’da Lahor Üniversitesi, Türkiye’deki depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan'da toplumun tüm kesimleri Türkiye'ye destek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor.

Pakistan hükümetinin yaptığı çağrıyla bir taraftan sivil toplum örgütleri bağış kampanyaları düzenlerken diğer yandan okul, cami ve üniversitelerde de yardım çalışmaları devam ediyor.

Lahor Üniversitesi bünyesindeki çalışmalar sonucu Türkiye'deki depremzedeler için önemli miktarda yardım gönderildi.

Üniversite kampüsünde Türkiye'deki afetzedelere gönderilecek yardımlar için depo oluşturuldu. Toplanan nakdi yardımlarla bir taraftan çadır tedarik edilirken diğer yandan ayni yardımlar da bu depolarda bir araya getirildi.

Gönüllülük esasına dayanan çalışmalara öğrenciler, üniversitedeki işçiler, akademisyenler ve yöneticiler dört koldan destek oldu.

TONLARCA YARDIM GÖNDERİLDİ

Lahor Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nasir Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından hızla organize olduklarını vurgulayarak, "Şimdiye kadar kış şartlarına uygun 1000 çadır, 300 uyku tulumu, 20 bin battaniye ve 10 bin paket makarna gönderdik. " dedi.

Mahmud, Türkiye'de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile bağlantı kurduklarını, Türk Hava Yolları ile de işbirliği yapılarak yardımların hızlı şekilde gönderildiğini aktardı.

Üniversitede çok sayıda öğrenci ve akademisyenin çalışmalara destek olduğunu aktaran Mahmud, "5 bin gıda kolisini gönüllülerin desteğiyle paketledik. Bu ürünler de Türkiye'ye doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.

Çalışmalara destek olan yüksek lisans öğrencisi Hasan Mehar da yardımların hızla gönderilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, bu zor zamanda Türk kardeşlerinin yanlarında olduklarını dile getirdi.