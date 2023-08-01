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Giriş Tarihi: 1.8.2023 07:28

Pakistan'da ordunun ülkenin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını içeren yasa tasarısı parlamentodan geçti

Pakistan Ulusal Meclisi, silahlı kuvvetlerin ülkenin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

AA
Pakistan’da ordunun ülkenin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını içeren yasa tasarısı parlamentodan geçti

Ulusal basındaki haberlere göre, 1952 Pakistan Ordu Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Tasarıya göre, ordu, hükümetin ilgili makamlarının talimatı veya onayı ile doğrudan veya dolaylı olarak ulusal kalkınma, ulusal ve stratejik çıkarların ilerletilmesiyle ilgili faaliyetler yürütebilecek.

Öte yandan tasarıyla ülkenin güvenliği veya orduyla ilgili hassas bilgileri açığa vuranların 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onaylaması halinde yasa tasarısı kanunlaşacak.

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Pakistan'da ordunun ülkenin kalkınma faaliyetlerinde yer almasını içeren yasa tasarısı parlamentodan geçti
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