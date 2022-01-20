Pakistan’da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Polis yetkilisi Muhammed Abid Han, yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 22 kişi yaralandığını patlamanın yerleştirilen bir düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğinin sanıldığını ifade etti.

Han, hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.