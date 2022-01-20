Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:44

Pakistan'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

AA
Pakistan’da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan merkez çarşıda bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin öldüğü belirtilirken, 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Lohari Gate bölgesinde meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları kırıldı ve park halindeki çok sayıda motosiklet hasar gördü.

Polis yetkilisi Muhammed Abid Han, yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 22 kişi yaralandığını patlamanın yerleştirilen bir düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğinin sanıldığını ifade etti.

Han, hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA