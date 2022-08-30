Pakistan’da sel felaketinin yıkımın boyutu belli oldu: Çaresiz halk yardım bekliyor

Evi yıkılanlardan Nurullah Şah ise eşi ve çocuklarıyla ortada kaldığını, selin su hatlarına zarar vermesiyle içecek suları da olmadığını ifade etti. Köy sakinlerinden Sacid Enver ise bölgede yardım kampı kurulmadığını ve çok sayıda kişinin açıkta kaldığını söyledi.

Enver, kendisinin de evinin yıkıldığını ifade ederek, "Hayber Pahtunhva eyaleti yönetimi veya Pakistan hükümetinden bir yardım gelmedi. Yardım bekliyoruz." dedi.