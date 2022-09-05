Pakistan’da selin yıktığı köprü ve yollar nedeniyle halk erzakı sırtında taşıyor

Swat'ta geçen ay sonunda etkili olan sel, çok sayıda köprü ve yolun yıkılmasına, şehir içi ve şehirler arası bağlantının kopmasına yol açtı.

Kalam, Utror, Gabral ve Torval şehirlerinin Swat ile kara yolu bağlantısı koptu. Bu şehirlerde yaşayanlar en yakın yerleşim yeri Bahrain'e yürüyerek gelerek ihtiyaçlarını sırtlanıp tekrar geri dönüyor.

Bölge sakinleri, gıda kıtlığından endişe ederken bölgeye yeterli petrol de tedarik edilemiyor. Bulabildikleri tüm yolları deneyen vatandaşlar, zaman zaman ip kullanarak geçtikleri kayalık yerlerde kendilerini korumaya çalışıyor.

"HER ŞEYİMİZİ YİTİRDİK"

Bölgede yaşayan Hanif Han, selin Kalam ve Bahrain'de ciddi hasara yol açtığını belirterek "Yol yok. İnsanlar yardım alabilmek için yürüyor. Bu oldukça zor." dedi.

Kullanabilecekleri bir toplu ulaşımın da olmadığını belirten Han, içme suyu problemleri de bulunduğuna işaret etti. Kalam ile Bahrain arasında görev yapan polis memuru Muhammed İsmail, selden önce turistik bir yer olarak bilinen bölgenin yemek başta olmak üzere hemen her şeyle ilgili sıkıntı yaşadığını aktardı.

Bölge sakinlerinden Can Alem de önceden de çeşitli eksikleri bulunduğunu ancak selden sonra "her şeylerini kaybettiklerini" söyledi.

Alem, selden önce kaldığı köyde 50 ev bulunduğunu ancak selde tüm evlerin yıkıldığını, dükkanlarda kibrit kutusu dahi bulamadıklarını kaydetti.