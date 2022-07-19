Pakistan’da tekne alabora oldu!

Ulusal basındaki haberlere göre, Rahim Yar Han şehri yakınlarında dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e çıktığını ve ölenlerin çoğunun kadın olduğunu belirtti.

KAYBOLAN 26 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Kazada 90'a yakın kişi kurtarılırken, kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün, içerisinde 100'ün üzerinde kişi bulunan tekne Rahim Yar Han şehri yakınlarında alabora olmuştu.

Rahim Yar Han Komiser Yardımcısı Seyit Musa Rıza, çok fazla kişinin binmesi ve suyun akış hızının yüksek olması sebebiyle teknenin alabora olduğunu açıklamıştı.