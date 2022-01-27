Pakistan’da teröristlerle çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü belirtildi. Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.n hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.