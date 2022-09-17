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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:13

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor

AA
Pakistan’da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor

Pakistan'daki muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin etkileri devam ediyor. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının bin 545'e yükseldiği bildirildi.

Pakistan'da Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 545'e, yaralı sayısının 12 bin 850'ye yükseldiği bildirildi.

Selde toplam 1 milyon 921 bin 622 evin de hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca ülke genelinde 935 bin 795 büyükbaş hayvanın sel sularında sürüklendiği belirtildi.

Sel, 220 milyondan fazla nüfuslu ülkede 33 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Selin yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

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Pakistan'da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor
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