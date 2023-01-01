Pakistan’da yılbaşı kutlamalarında 37 kişi yaralandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'nin çeşitli bölgelerinde yılbaşı kutlamalarında havai fişek gösterileri düzenlendi ve silahla havaya ateş edildi.

ARALARINDA KADIN VE BEBEKLERİN DE OLDUĞU 37 KİŞİ YARALI

Kutlamalarda silahla ateş açılması sonucu 34 kişiye kurşun isabet etti, 3 kişi de havai fişekler sebebiyle yaralandı. Yetkililer, yaralanan 37 kişiden 4'ünün kadın ve 2'sinin bebek olduğunu, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 34 kişiyi gözaltına aldı.