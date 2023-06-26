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Haberler Dünya Haberleri Pakistan'daki aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 26.6.2023 21:26

Pakistan'daki aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Ülkenin Mardan bölgesinde son 1 haftadaki hava sıcaklığı 40 derece ve üzerinde seyretti.

AA
Pakistan’daki aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22’ye yükseldi

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Mardan Tıp Kompleksi Başkanı Dr. Tarık Mahmud, aşırı sıcaklık sebebiyle bölgede 18 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mahmud, ölenlerin çoğunu 50 yaşın üzerindeki kadınların oluşturduğunu belirtti. Ülkede sıcak çarpması sonucu ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Mardan'da 17-25 Haziran arasında hava sıcaklığı ortalama 40 derece ve üzerinde seyretmişti.

Dün, başkent İslamabad'da klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) 4 hastanın aşırı sıcaklıktan öldüğü bildirilmişti.

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Pakistan'daki aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi
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