Pakistan’daki korkunç saldırıda yeni görüntüler!

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'nde cuma namazı esnasında düzenlenen, 57 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pakistan’daki camiye bombalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

SALDIRGAN ÖNCE ETRAFA ATEŞ AÇTI

Polis memuru Moazzam Jah Ansari, saldırganın camiye girmeden önce bir polis memurunu öldürdüğünü ve diğerlerini de yaraladığını belirterek, "Saldırı insanların cuma namazı hazırlığı yaptığı esnada gerçekleşti.