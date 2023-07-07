Pakistan’daki Nanga Parbat Dağı’nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 7 bin 500 metrede mahsur kalan Pakistanlı dağcı Bhatti, Azerbaycanlı dağcı İsrafil Aşurlu'nun yardımıyla 4 bin metredeki ana kampa ulaştı. Macera turizmi üzerine faaliyetler yürüten Karakoram Kulübü'nün Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Azerbaycanlı dağcı Aşurlu, zirveye gitmekten vazgeçip Pakistanlı dağcı Bhatti'nin inmesine yardım etti.

Pakistanlı dağcılar Muhammed Yunus ve Fazal Ali de 6 bin 100 metreye tırmanarak, Bhatti ve Aşurlu'nun inişlerine yardımcı oldu. Sosyal medyada çok sayıda dağcı, Azerbaycanlı dağcı Aşurlu'nun zirve tırmanışını yarıda bırakıp Bhatti'ye destek olmasını takdir etti.

Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Polonyalı dağcı Pawel Tomasz Kopec, zirve dönüşü 4 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Pakistanlı dağcı Bhatti ise yaşadığı kar körlüğü sebebiyle 3 Temmuz'da dağda mahsur kalmıştı. 8 bin 126 metreyle "dünyanın en yüksek 9. dağı" olan ve dağcıların "katil dağ" olarak nitelediği Nanga Parbat'a 1895'ten bugüne kadar yapılan 287 tırmanma girişiminde 64 dağcı yaşamını yitirdi.