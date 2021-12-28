Pakistan’dan, Hindistan’a soykırım çağrısı tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Hindutva (Hindu milliyetçiliği) taraftarlarınca Müslümanlara yönelik soykırım çağrısı sebebiyle İslamabad'ın ciddi endişe duyduğunun iletildiği bildirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve ilgili insan hakları örgütleri, "azınlıklara ve özellikle Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutmaya ve 'yaklaşan soykırıma' karşı acil önlem almaya" çağrıldı.



HİNDU DİN ADAMLARI SOYKIRIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Etkinlikte konuşanlardan Prabodhanand Giri, Hintli siyasi ve askeri liderlerden, Myanmar'daki Müslümanlara (Arakanlılar) yönelik şiddet politikasının, ülkedeki Müslümanlara da uygulanmasını istemişti.

Giri, NDTV'ye verdiği demeçte, ifadelerinin arkasında olduğunu ve polisten çekinmediğini kaydetmişti.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.