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Giriş Tarihi: 4.1.2023 23:30

Pakistan'ı "terörün merkezi" olmakla suçlayan Hindistan'a İslamabad'dan tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan'ı terörün merkezi" olmakla suçlayan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın ifadelerini "asılsız ve boş" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AA
Pakistan’ı terörün merkezi olmakla suçlayan Hindistan’a İslamabad’dan tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın ifadelerinin, Yeni Delhi'nin İslamabad'ı kötüleme ve izole etmede başarısızlık sebebiyle büyüyen korkusunu yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörün merkezi" olmakla suçlayan Jaishankar'ın ifadeleri "asılsız ve boş" olarak nitelendirildi.

Hindistan'ın yıllardır Pakistan karşıtı propaganda ile uluslararası toplumu yanlış yönlendirmek için kötü niyetli kampanya yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'ye Pakistan'a karşı "terör, ifsat ve casusluk" faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuldu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, 3 Ocak'ta Viyana'da yaptığı açıklamada, "Pakistan'ı terörün merkezi olmakla" suçlamıştı.

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Pakistan'ı "terörün merkezi" olmakla suçlayan Hindistan'a İslamabad'dan tepki
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